L’app Facebook Groups sera bientôt fermée pour améliorer l’application principale

Après 3 ans de bons et loyaux services, le géant de réseau de Mark Zuckerberg a décidé de mettre fin à l’application « Facebook Groups » dédiée aux groupes Facebook.

Les utilisateurs iOS et Android pouvaient utiliser cette applications pour retrouver et interagir avec les groupes Facebook, sans même avoir besoin de passer par l’application principale de Facebook. Il était aussi plus simple pour s’inscrire à différents groupes. Mais il semblerait qu’elle n’ait pas rencontré le succès escompté, au point que la firme a pris la décision de la stopper à compter du 1er septembre de cette année.

Facebook affirme qu’elle souhaite maintenant se concentrer davantage sur son app principal, en apportant des améliorations dédiées aux groupes. Le réseau a également ajouté n’avoir aucun regret de fermer Facebook Groups. Nombreux utilisateurs ont en effet fait savoir qu’ils préféraient que la fonction soit directement disponible dans l’app principale Facebook.