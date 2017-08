Voici le rendu de quelques applications sur l’écran de l’iPhone 8

Après toutes les maquettes d’iPhone 8 vues jusqu’ici, il est temps de s’attarder sur la façon dont vont s’afficher les applications sur le grand écran OLED.

Le développeur Maksim Petriv nous offre justement quelques rendus de Spotify, Instagram et Twitter. Les applications prendraient alors toute la surface de l’écran, tandis que la barre d’état sur les côtés de l’écran afficherait toujours le réseau, l’état de la batterie, ou encore les icônes Wi-Fi t Bluetooth.

Vous pouvez également voir dans cette vidéo de @Rutherling comment l’app Santé (tout comme d’autres apps) pourraient s’afficher tout en laissant apparaître une partie du fond d’écran en bas, et le dock flottant.

@stroughtonsmith embrace the cutout with the wallpaper. Could explain why the wallet app isn’t translucent in iOS 11 pic.twitter.com/aFzX56L6iD

— rutherling (@Rutherling) 11 août 2017