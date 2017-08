Et voici la très belle version céramique de l’iPhone 8 !

Après l’Apple Watch en céramique, pourquoi ne pas imaginer une même déclinaison pour l’iPhone 8 ? C’est exactement ce que nous propose le designer français Quinton Theron sur son compte Behance où il l’appelle iPhone Edition.

Il est vrai que nous avons pris l’habitude d’appeler le futur smartphone d’Apple, « iPhone 8 » mais d’autres noms ont également été avancés, comme « iPhone Pro » ou encore « iPhone Edition ». Possible aussi qu’Apple fasse le choix de l’appeler tout simplement « iPhone », comme cela a été le cas pour l’un des derniers iPad. Pour faire simple, nous allons continuer avec le nom d’iPhone 8 jusqu’à ce qu’Apple le dévoile à la keynote le mois prochain.

Cliquer pour agrandir

En attendant ce jour avec impatience, Quinton nous propose une version blanche de l’iPhone Edition en céramique. Le résultat est juste magnifique, vous en conviendrez certainement. Et si l’idée est bonne, il est peu probable que la firme californienne sorte une telle version à en croire les derniers bruits de couloir qui annoncent une finition en verre pour le dos et en acier inoxydable pour le pourtour. Et si elle venait à exister, son prix serait extrêmement élevé, comme pour l’Apple Watch Edition en céramique vendue à 1449€.

Cela n’enlève strictement rien au talent du designer qui nous aura tout de même permis de rêver un peu, et ce gratuitement !