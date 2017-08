iPhone 8 : retour du Touch ID au dos, et un lancement repoussé à novembre !?

Alors que le Touch ID au dos semblait définitivement écarté, le Korea Herald pense au contraire qu’Apple pourrait encore choisir cette solution.

Le journal explique même que la firme de Cupertino n’aurait pas encore finalisé le design de l’iPhone 8, au point que son lancement serait repoussé à novembre dans le meilleur des cas. Apple serait dépendante de la pénurie d’écran OLED qui actuellement en fabrication chez Samsung.

Quant au Touch ID, Apple aurait d’importantes difficultés à l’intégrer à l’écran, l’obligeant à revoir sa copie. Le journal pense que son emplacement au dos de l’iPhone reste encore possible.

En revanche, les iPhone 7s et iPhone 7s Plus n’auraient eux aucun retard, dont la présentation pourrait toujours se faire à la prochaine keynote, suivi par leur lancement quelques jours plus tard.