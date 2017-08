Hera transforme vos icônes de la barre d’état en raccourcis parfaitement fonctionnels

Si ydiaa barre d’état affiche des informations pertinentes sur votre iPhone dont le niveau de batterie, la puissance du signal et l’heure du système, iOS ne permet pas nativement que leur icône respective soit interactive.

Et pourtant, c’est possible techniquement parlant, preuve en est, le développeur Maximehip, a publié un nouveau tweak Cydia baptisé Hera grâce auquel il devient possible d’ajouter des raccourcis sur chacune des icônes de la barre d’état.

Après son installation, Hera vous permet de faire une tap et de glisser sur les icônes de votre barre d’état pour les déplacer en temps réel, vous permettant ainsi de personnaliser leur position et changer l’aspect à votre goût. Vos modifications prennent effet immédiatement sans avoir à faire le respring de votre appareil.

Hera dispose de nombreux raccourcis interactifs :

Appuyez sur l’icône Wi-Fi pour rechercher de nouveaux réseaux Wi-Fi

Appuyez sur l’icône Bluetooth pour rechercher des périphériques Bluetooth

Appuyez sur l’Horloge pour ouvrir la fenêtre de l’application Horloge

Appuyez sur l’icône de la batterie pour activer le mode Économie d’énergie

Appuyez sur l’icône Ne pas déranger pour le désactiver

Appuyez sur l’icône de Géolocalisation pour désactiver les services de localisation

Appuyez sur l’icône Données pour désactiver les données

Notez que le développeur a oublié d’ajouter les tweaks FlipSwitch, libobjcipc et libstatusbar dans les paquets dépendants pour le bon fonctionnement de Hera. Si vous ne les avez pas déjà téléchargé, faites-le suite à l’installation de Hera. De toute manière le développeur semble travailler activement sur son tweak pour corriger les derniers problèmes de ce genre. Une prochaine mise à jour devrait rapidement être déployée.

Pour l’heure, le tweak présente encore de petits bugs graphiques mais rien de méchant. En fait, les icônes de la barre d’état ne se remettent pas toujours à leur place une fois qu’elles ont été touchées. Vous pouvez soit verrouiller ou déverrouiller votre iPhone pour que cela revienne à la normale, ou encore en cliquant sur « Clear Icone » dans les paramètres du tweak dans l’app Réglages d’iOS.

Hera est disponible sur Cydia au prix de 1$ depuis la source de BigBoss. Le tweak fonctionne sur les périphériques jailbreakés sous iOS 4 à iOS 10. Si votre appareil n’est pas encore jailbreaké, vous pouvez suivre notre Tutoriel Jailbreak iOS 10.2 pour Mac / Windows / Linux ou encore notre Tutoriel jailbreak iOS 9.3.5 Phoenix pour appareils 32 bits.