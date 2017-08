Nouveaux jeux iOS : Carmageddon: Crashers, RAYCRISIS, SailCraft, Ristar et plus

En ce jeudi 10 août, les studios ont à nouveau répondu à l’appel du jeu en proposant aujourd’hui une flopée de nouveaux titres. Parmi les nouveaux jeux iOS du jour, on retrouve Carmageddon: Crashers, RAYCRISIS, SailCraft, Ristar et plus.

Carmageddon: Crashers

Carmageddon: Crashers : Gratuit

Crashers: le dernier titre des créateurs de la série Carmageddon, le jeu de conduite controversé où vous devez créer le carnage dans les rues en écrasant les piétons en détruisant voitures !

Swim Out

Swim Out : 2,99€

Découvrez Swim Out, un jeu de puzzle/stratégie tour par tour à l’atmosphère relaxante et dépaysante. Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le courant rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis de l’océan, mais à une condition : ne croisez jamais le chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le rivage et vous prélasser dans votre chaise longue !

Combat Squad – Online FPS

Combat Squad – Online FPS : Gratuit

Voici le nouveau FPS tactique de Combat créé par des anciens développeurs de Counter-Strike. Préparez-vous pour un combat épique multijoueur pour tester vos compétences et vos tactiques contre d’autres personnes dans le monde. Combat Squad est un jeu de tir tactile à la première personne comme vous ne l’avez jamais vu auparavant ! Créez et personnalisez votre propre équipe, puis contrôlez et commandez l’équipe dans la bataille.

Club Soccer Director 2018

Club Soccer Director 2018 : Gratuit

Avec Club Soccer Director 2018, devenez plus qu’un simple manager de club de football ! Entrez dans la peau d’un président de club : prenez en charge la gestion quotidienne d’un club de football existant ou créez votre propre club. Assurez-vous que le comité de direction soit satisfait. Pour cela, augmentez les recettes, engagez et licenciez des membres du staff, améliorez votre stade et vos infrastructures, démarchez des sponsors, créez une équipe de choc et menez votre club vers la gloire éternelle !

RAYCRISIS

RAYCRISIS : 10,99€

RAYCRISIS, la dernière édition de la série classique de jeux de tir à l’arcade de TAITO, débarque sur iPhone ! TAITO est célèbre pour les jeux de tir d’arcade, et la trilogie RAY est l’une de ses séries les plus aimées !

Ristar

Ristar : Gratuit

Traversez la galaxie du jeu de plate-forme classique de SEGA intitulé Ristar, maintenant disponible sur mobile. Jouez gratuitement et redécouvrez cette perle signée SEGA ! Le tyran galactique Kaiser Greedy a réduit en esclavage le système stellaire de Valdi. Les chefs de chaque planète ont subi un lavage de cerveau, et seul Ristar, que vous incarnez, peut les libérer. Utilisez les membres extensibles de Ristar pour vous balancer, grimper, saisir et pour vous en servir de grappin pour parcourir les six planètes et mettre un terme à l’emprise de Greedy sur la galaxie !

SailCraft

SailCraft : Gratuit

SailCraft est un des jeux de guerre navale mobiles les plus passionnants au monde. Téléchargez-le maintenant et embarquez dans votre navire ! Dominez le monde avec votre propre style et vos propres stratégies. Forgez votre flotte navale et entrez dans l’arène ! SailCraft associe des règles de combat classiques à de nouvelles compétences pour vos navires. Nous essayons de créer l’expérience de jeu la plus excitante et innovante pour vous.

Strike Team Hydra

Strike Team Hydra : 6,99€

Vous êtes le commandant d’une équipe d’élite à bord du navire de guerre, HYDRA. Votre première mission de combat vous fera diriger votre équipe dans de vaines batailles de navires contre Sethari, une race étrangère mystérieuse dont les soldats sont génétiquement élevés pour la guerre.

STANDBY – Lightning Fast Platformer

STANDBY – Lightning Fast Platformer : 4,49€

STANDBY est un jeu de plate-forme facile à prendre en main mais difficile à maitriser. Mettez votre réactivité à mal dans un jeu d’action intense et échappez-vous d’un monde complètement glitché. Appréciez les contrôles fluide et précis en traversant des niveaux nerveux, en détruisant et esquivant tous les obstacles.

The Quest – Celtic Rift

The Quest – Celtic Rift : 3,49€

The Quest – Celtic Rift est une extension de The Quest, un jeu de rôle très joué à l’échelle mondiale.