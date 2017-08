Des employés publient des photos de l’Apple Park sur Snapchat

Depuis plusieurs années, nous découvrons régulièrement l’avancement des travaux grâce à des vidéos réalisées à partir de drone. Aujourd’hui, on va plus au cœur du sujet suite à la publication de plusieurs photos sur Snapchat.

Mais qui donc s’est risqué à prendre des clichés de l’intérieur des bâtiments ? Ce sont ni plus ni moins que les employés du chantier.

Bon d’accord, ce n’est pas d’excellentes photos, mais toujours mieux que rien. On voit quand même l’intérieur du bâtiment central, aussi appelé Spaceship en raison de sa forme de vaisseau spatial.

Les travaux semblent bientôt terminés d’après ces images bien qu’il doit certainement rester encore quelques finitions ici et là. Rappelons que l’Apple Park aurait déjà dû ouvrir ses portes depuis plusieurs mois, mais d’importants retards n’ont pas encore permis à Apple de faire transiter ses 13 000 employés.

Les travaux devraient tout de même s’accélérer et même se terminer très prochainement puisque la future keynote dédiée à l’iPhone 8 et aux iPhone 7s/7s Plus se déroulera dans l’auditorium de l’Apple Park rebaptisé Steve Jobs en sa mémoire, qui on le rappelle est l’initiateur du projet.