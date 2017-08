Last Day On Earth – Astuce pour tuer le Gros Zombie ! [Vidéo]

Depuis quelques jours, nous jouons à l’excellent jeu de zombie Last Day On Earth: Zombie Survival développé par le studio russe kefirgames.

Au fil de notre progression, nous avons été confronté au fameux « Le Gros », qui n’est autre que le zombie le plus fort avec ses 1000 PV auquel vous devez faire face quand vous vous aventurez dans le Bois de Pin, la Forêt infectée, ou encore dans les Flèches calcaires, c’est-à-dire les maps les plus difficiles. Le Gros zombie est très compliqué à tuer d’autant plus qu’il est celui qui se déplace le plus rapidement. Vous ne pouvez pas lui échapper en courant. Soit vous sortez de la map, soit vous le tuez…c’est là que nous vous proposons une astuce en vidéo.

Comment tuer Le Gros Zombie ?

Il faut un peu de dextérité dans les doigts mais c’est un coup à prendre. Il suffit de se déplacer par à-coups tout en tirant le plus près possible du zombie. Plus vous tirerez vite plus sa barre d’énergie descendra, et alors vous aurez besoin de moins de fusils à pompe qui est l’arme la plus puissante accessible au joueur à l’heure actuelle. Autre conseil, restez sur le bord de la map pour avoir le temps de vous échappez. Voici ce que cela donne en vidéo :

Comme nous l’expliquons dans la description de notre vidéo, beaucoup de joueurs n’arrivent pas à tuer le Gros zombie, et pourtant c’est possible avec plusieurs fusils à pompe. Pour cela, vous devez avoir dans votre sac à dos de quoi recharger votre énergie car vous devrez entrer dans la forêt à plusieurs reprises pour éviter de mourir, ce qui vous obligerait à ressusciter (et il ne le faut pas).

Il faut tirer aussi vite que dans la vidéo pour causer le maximum de dégâts sur le Gros zombie, et sortir de la map avant de mourir. C’est là que vous changerez de fusil à pompe et recharger votre énergie. Vous rentrez à nouveau dans la map pour continuer à tuer le Gros zombie. Il vous faudra une dizaine de fusils à pompe et prévoyez plusieurs énergies (nourriture, ou autres) pour arriver à le tuer sans vous faire tuer avant. Surtout ne repassez pas par votre abri car vous perdrez votre progression. En repassant par chez vous, le Gros Zombie aura rechargé toute sa barre d’énergie.

Cette astuce devait vous faciliter la vie si vous voulez faire tomber Le Gros zombie. Cela prend du temps mais c’est possible ! Et quand vous l’aurez tué, alors vous gagnerez une carte d’accès pour le Bunker militaire secret Zulu. Inutile de tuer Le Gros zombie plusieurs fois car il n’a que cette carte sur lui., et vous aurez toujours la même comme vous pouvez le voir dans notre capture ci-dessus.

Malheureusement, le bunker Zulu n’est pas encore visible, de fait la carte d’accès ne vous sera pas encore utile…mais ça viendra. Si cette astuce vous plaît, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.

› Télécharger Last Day On Earth: Zombie Survival gratuitement sur l’App Store