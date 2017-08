Apple montre comment utiliser des mesures médicales avec les futurs iPhone

De plus en plus, les smartphones se dotent de fonctions qui nous rendent la vie plus simple au quotidien. Certaines d’entre elles sont mêmes tournées vers la santé, comme Apple et son nouveau brevet dans lequel elle explique comment l’iPhone pourrait utiliser des mesures médicales.

Ce brevet décrit plusieurs implémentations possibles capables de mesurer la masse graisseuse, ou encore faire un électrocardiogramme et même mesurer la pression sanguine, et ce grâce à l’appareil photo situé sur la face de l’iPhone.

Pour une précision des mesures, il peut encore être nécessaire d’utiliser d’autres outils ou des capteurs spécifiques tels que des capteurs électriques ou photodiodes spéciales, capables de capter un spectre lumineux plus large.

Ces plusieurs années, Apple s’est montrée comme une entreprise très attentive à la santé de ses utilisateurs grâce à l’utilisation de l’Apple Watch. La montre connectée est en effet d’une grande précision et est aujourd’hui utile à de nombreuses personnes malades.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un brevet que seule Apple mettra en œuvre ou non. Dans tous les cas, l’industrie médicale espère que ce genre de technologie sera déployée dans les futurs produits dont ceux d’Apple pour garder un œil sur l’état de santé de leurs patients de manière plus efficace.