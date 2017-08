iPhone 8 : lancement de trois coloris en septembre en petite quantité

L’analyste Ming-Chi Kuo, très informé sur les plans d’Apple, vient nous éclairer de ses lumières en confirmant que l’iPhone 8 sera lancé en même temps que les iPhone 7s et iPhone 7s Plus.

Si la nouvelle est bonne en soi, elle l’est un peu quand il ajoute que les quantités seront plus que limitées. Avec un taux de rendement de 60% pour les écrans OLED, on ne pouvait pas s’attendre à mieux pour la première fournée d’iPhone 8.

Par ailleurs, Apple aurait finalement sélectionné trois coloris pour l’iPhone 8 : noir, argent et or. Récemment, nous avons vu aussi apparaître sur la toile une version cuivre, mais il est trop tôt pour confirmer si cette couleur sera d’actualité un jour.

Kuo poursuit ses prédictions au sujet de la production d’iPhone 8. Selon lui, Apple pourrait en fabriquer entre 2 et 4 millions durant le trimestre en cours. De toute évidence, cela ne suffira pas à inonder le marché et répondre à la forte demande qui aura probablement lieu après la keynote de septembre. De nombreux fidèles devront se montrer patients jusqu’à ce que la production ait trouvé sa vitesse de croisière avec un taux de rendement plus important.

La production de masse devrait débuter à la mi-septembre, après une phase de test fin août. Concrètement, les pré-commandes devraient débuter autour du 9 septembre, et les premières livraisons devraient avoir lieu au maximum début octobre. Et comme les quantités seront très limitées, de nombreux clients attendrons plusieurs semaines avant de recevoir leur nouvel iPhone.