Rumeurs iPhone 8 : de nouvelles photos de la face avant !

À quelques semaines de sa présentation officielle, l’iPhone 8 fait encore parlé de lui aujourd’hui suite à la publication de nouvelles photos de la face avant.

Ses photos publiées sur Weibo, le réseau social chinois, ne nous apprennent rien de plus, mais elles viennent confirmer la forme qu’aura l’écran OLED de l’iPhone 8.

On retrouve notamment le petit débordement où seront placés les différents capteurs (proximité, photo 3D…) et le haut-parleur, laissant place à ses côtés à une partie de l’écran bord à bord.

Plus bas, on note l’absence de la découpe dédiée au bouton Home. Apple aurait fait le choix de le remplacer par un bouton virtuel, ce qui lui aurait permis de réduire les bords tout en augmentant la taille de l’écran, dans un châssis qui devrait avoir des dimensions situées entre l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus. Si l’on en croit les pourparlers, l’iPhone 8 devrait être plus petit que l’iPhone 7 Plus avec un écran OLED de 5,8 pouces au minimum.

Cet iPhone des 10 ans sera officiellement annoncé par Apple début septembre à l’occasion de sa keynote annuelle. L’heure de vérité approche à grands pas !