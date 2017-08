iPhone 8 : Pourquoi Apple a abandonné le capteur Touch ID au profit du Face ID ?

Alors que nous utilisons le capteur d’empreintes digitales, le Touch ID, depuis l’iPhone 5s, Apple n’aurait pas eu d’autre choix que d’annuler ses plans quant à son intégration sous l’écran OLED de l’iPhone 8.

L’analyste Ming-Chi Kuo, très bien informé sur les plans d’Apple, a confirmé l’abandon de Touch ID car il y a encore trop de défis techniques pour qu’il soit parfaitement fonctionnel une fois placé sous l’écran. Pour l’heure, le module n’est pas en mesure de passer toutes les couches de manière efficace. Le taux de reconnaissance d’empreintes digitales est trop faible pour que le nouveau Touch ID soit intégré dans l’appareil.

Si Apple voulait absolument proposer cette nouveauté, un important retard production aurait été nécessaire. À la place, la firme californienne aurait opté pour le « Face ID », c’est-à-dire la reconnaissance faciale. Mark Gurman de Bloomberg, aussi très au fait des projets d’Apple, confirme que ce système capture plus de points de données que Touch ID, ce qui le rend plus sécurisé que le scanner d’empreintes digitales : « Il peut analyser le visage d’un utilisateur et débloquer l’iPhone 8 en seulement quelques centaines de millisecondes ».

La technologie d’Apple ne doit pas être confondue avec la reconnaissance faciale traditionnelle du Galaxy S8 lequel peut facilement être trompé par une petite bidouille (voir la vidéo). Celle d’Apple est censée utiliser des informations de profondeur et être capable de numériser le visage d’un utilisateur même lorsque l’appareil est à plat sur une table.

Alors possible que l’absence du capteur Touch ID sous l’écran ne soit pas si grave à la lumière des dernières révélations selon lesquelles les nouveaux capteurs 3D de l’iPhone 8 supplanteront Touch ID grâce une reconnaissance faciale 3D avancée.