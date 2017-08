Concept : Et si l’iPhone 8 pouvait recharger un autre iPhone sans fil ! [Vidéo]

Les designers ont une imagination débordante surtout quand il s’agit de l’iPhone. Aujourd’hui, un nouveau concept d’iPhone 8 a vu le jour sur la chaîne YouTube iPhone-Tricks.de.

Plusieurs nouveautés sont proposées comme le multifenêtrage qui s’active dès lors qu’on glisse une notification au beau milieu d’une application déjà ouverte. D’ailleurs, l’apparence des notifications a été revisitée pour l’occasion, tout comme le bouton Home virtuel légèrement transparent et directement intégré dans le dock entre les icônes (sans arrière-plan), en plus d’être accessible depuis n’importe où dans iOS.

Mais le plus étonnant serait que l’iPhone 8 soit en mesure de recharger un autre iPhone 8 sans aucun fil. Dans ce concept, la fonction serait possible après l’accord du premier utilisateur à partager la charge de sa batterie. L’idée est très intéressante, et pas impossible techniquement parlant.

En effet, l’iPhone 8 devrait normalement être doté de la recharge par induction. Il suffirait alors à Apple de permettre un tel partage de batterie dans iOS 11 pour que cela devienne possible.