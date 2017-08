iPhone 8 : une couleur cuivre serait au programme !

Décidément, les fuites autour de l’iPhone 8 ne cessent de fleurir. Cette fois, ce sont des photos du supposé iPhone 8 de couleur cuivre qui font leur apparition sur Weibo.

Cette couleur n’a jamais été tentée par Apple, et pourtant il semblerait qu’elles aient été prise au sein même de l’usine Foxconn. On y voit également une version noire et une autre blanche, ainsi qu’un double appareil photo noir sur les trois modèles. Habituellement, Apple harmonise au mieux ses produits, ce qui n’est pas le cas ici avec un APN noir précisément sur les versions cuivre et blanche. On n’a donc un petit doute sur l’authenticité de ces appareils qui pourraient n’être que des copies basées sur les rumeurs.

Par ailleurs, Luo Zhongsheng, un cadre de Foxconn, a confirmé sur Weibo que le taux de rendement de l’écran OLED destiné à l’iPhone 8 ne serait que de 60%, soit une perte sèche de 40%. Cela expliquerait que la production soit au ralenti le temps d’améliorer ce taux de rendement. Le sous-traitant serait confronté à un problème de taille lié à la nouvelle forme de l’écran OLED.

Luo explique ensuite qu’Apple serait dans l’obligation de revoir le prix de l’iPhone 8 à la hausse à cause des coûts de production plus importants que la normale. De fait, l’iPhone 8 pourrait au minimum être vendu à 1000 dollars dans sa première version de stockage.

Pour le moment, nous vous conseillons de prendre ces informations à un certain recul. Il arrive souvent que de fausses fuites viennent entraver les vraies informations, mais il est pas toujours facile de discerner le vrai du faux.