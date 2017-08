Fuite : voici l’image de l’iPhone 8 passé aux rayons X

La recharge sans fil se confirme de jour en jour pour l’iPhone 8. Et d’autant plus avec cette photo prise par un employé de Foxconn, partenaire principal d’Apple, où l’on voit le futur iPhone des 10 ans passé aux rayons X.

La fuite du jour nous permet de voir un module qui semble dédié à la recharge sans fil, identifiée ici par la partie noire au milieu de l’image.

Nous voyons également la carte mère et certains composants mais il est difficile de dire quoique ce soit à leur sujet en l’état. En revanche, on constate que la carte mère est plus petite que d’habitude, et laisse place à la fameuse batterie en L, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises dans les précédentes rumeurs.

Avec cette batterie en L, on peut donc espérer une plus grande capacité et probablement une meilleure autonomie laquelle sera aussi possible grâce aux optimisations d’iOS 11 et au nouveau processeur A11 moins énergivore.