Wistron : Un nouvel iPhone SE début 2018 ?

Depuis un petit moment, on se pose la question de savoir si Apple allait proposer un nouvel iPhone SE. D’après les infos de Focus Taiwan, il semblerait en effet que le géant américain ait encore des projets pour l’iPhone de 4 pouces.

Wistron, le fournisseur d’Apple, aurait l’intention d’agrandir sa récente usine située en Inde, spécialement pour produire en masse le nouvel iPhone SE. En revanche, il ne faudrait pas s’attendre à une sortie en septembre prochain, mais plutôt au cours du premier trimestre 2018.

Alors que beaucoup de fidèles de la marque vont se jeter sur l’iPhone 8, d’autres ont toujours un penchant pour l’iPhone SE (de la même taille que les iPhone 5/5s/5c), que se soit pour une question de facilité de transport que pour son prix très peu cher, mais malgré tout très performant.

Comme pour le premier iPhone SE, Apple va probablement implanter les mêmes composants que le modèle précédent. Dans le cas du futur iPhone SE, il est possible que les composants de l’iPhone 7 soient à l’ordre du jour, à savoir un processeur A10, 2Go de RAM, un appareil photo de 12Mpx à l’arrière et de 5 Mpx en façade, un stockage compris entre 32 et 128Go, le tout accompagné d’une batterie de 1 700 mAh. Et bien sûr, tout cela permettra de faire tourner le futur iOS 11 sans aucun problème.

Reste maintenant à savoir, si Apple apportera quelques petits changements esthétiques. Peut-être un nouveau design plus proche de l’iPhone 7 mais toujours avec un écran de 4 pouces. Nous verrons cela dès lors qu’il y aura plus d’informations sur le sujet.