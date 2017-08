Back to School 2017 : Apple pourrait le lancer en Europe dans les prochains jours

Alors que les États-Unis et le Canada ont eu droit à leur Back to School 2017 le 12 juillet dernier, il semblerait qu’Apple prévoit la même opération très prochainement.

D’après les dires du support allemand d’Apple, l’Allemagne pourra bénéficier de cette offre à compter du 8 août, soit mardi prochain. Pour information, le Back to School permet aux clients de profiter de cadeaux pour l’achat d’un iPhone/iPad ou Mac, ou d’une réduction en fonction de l’appareil sélectionné.

Les clients américains et canadiens ont par exemple pu se voir offrir par Apple un casque Solo3 ou des écouteurs BeatsX ou Powerbeats3 selon l’iPad Pro ou le modèle de MacBook. L’achat d’un MacBook/Pro/Air, iMac ou Mac Pro vous donne droit au casque Beats Solo3 d’une valeur de 299,95$, aux écouteurs BeatsX (149,95$) ou aux écouteurs Powerbeats 3 (199,95$), c’est au choix.

Autre exemple, l’achat d’un iPad Pro vous permet de repartir avec des écouteurs BeatsX. Si vous voulez le casque Solo3 ou les écouteurs Powerbeats3, Apple vous demandera de rajouter respectivement 150 ou 50 dollars.

Notez que le Back to School est exclusivement réservé aux étudiants et aux enseignants. Dès lors que la promotion sera lancée, vous pourrez vous rendre sur le site d’Apple et ainsi voir quels sont les produits proposés en fonction des appareils achetés.