Apple brevette l’écran de l’avenir en alliant les technologies Quantum Dot et OLED

Apple a publié récemment deux nouveaux brevets relatifs à un possible futur écran. Le premier concerne principalement la vie privée, tandis que le second se repose une nouvelle technologie qui combine les écrans Quantum Dot (important éventail de nuances de couleurs) et OLED.

Le premier brevet concerne une nouvelle technologie intégrée dans l’écran et formé à partir de différents substrats. Dans la pratique, la mise en œuvre primaire se rapporte à une couche de cristal liquide inséré entre les différentes couches de polarisation. La couche de cristal liquide peut contenir une couche additionnelle de filtres colorés pour gérer l’affichage plus ou moins grand (en fonction de la taille de l’écran). La même technologie comprend une unité de rétro-éclairage avec une autre couche de guidage qui applique la lumière aux arcs de l’écran. En outre, il y a une lentille réglable électriquement qui sert à gérer l’éclairage de certaines sections de l’écran.

Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent ainsi choisir quelles parties de l’écran obscurcir pour les cacher à des étrangers à proximité. Cela permet est d’améliorer la vie privée de l’utilisateur.

Quant au second brevet, il concerne une technologie qui implique l’utilisation de Quantom Dot et l’OLED. Il s’agit d’écrans QLED qui incluent l’utilisation de trois sous-pixels pour chaque RGB.

Avec ces technologies Quantum Dot et OLED, cela permet d’améliorer considérablement la qualité de l’image, tout en faisant des économies sur la consommation de la batterie, sans aucune perte de performance.