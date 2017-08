Guns of Boom : le jeu de combat reçoit une belle mise à jour !

Sorti à la mi-mai dernier, le jeu iOS Guns of Boom développé par le studio Game Insight rencontre un vif succès depuis le départ. Aujourd’hui, il revient avec une grosse mise à niveau qui apporte son lot de nouveautés.

Tout d’abord au niveau de la personnalisation. Le joueur peut maintenant gagne des équipements décoratifs après avoir battu son adversaire. Il y a d’ailleurs de nouveaux masques, insignes et skins d’armes, ainsi que de nouveaux skins corporels intégraux.

Autre bonne nouvelle, les développeurs ont décidé de donner encore plus d’intérêt à leur jeu en proposant quotidiennement un nouvel objectif, au programme : tâches journalières en plus, et la difficulté de certaines quêtes a été revue à la baisse. En remplissant chacun des missions, vous repartez alors avec des récompenses !

Dans la foulée, le studio n’a pas manqué d’ajouter 6 nouveaux couteaux pour booster les dégâts. De plus, le joueur peut désormais améliorer les pantalons et les casques, lesquels ont eu droit à des améliorations au niveau des effets spéciaux. Pour finir, si vous voulez suivre la progression de vos amis, il est maintenant possible de connecter le jeu à Facebook.

› Télécharger Guns of Boom gratuitement sur l’App Store