Will Smith et James Corden, en vedette dans le premier épisode de Carpool Karaoke

Apple a publié deux nouveaux spot vidéo dédiés à Carpool Karaoke, l’émission de télévision que sera diffusé dès le 8 août en exclusivement sur Apple Music.

Pour le premier épisode, nous retrouverons le célèbre acteur américain Will Smith et l’animateur James Corden, de l’émission The Late Late Show. À bord de leur 4×4, les deux compères rouleront dans les rues de Los Angeles, en chantant et se faisant même accompagnés par une fanfare.

Pour rappel, Carpool Karaoke est né dans l’émission The Late Late Show, mais son succès a incité Apple à acheter les droits pour faire cette émission sur Apple TV. Le format est simple: dans chaque épisode, deux ou plusieurs artistes se retrouvent dans une voiture pour chanter leurs propres chansons ou leurs chansons préférées, et aussi parler de leur vie dans un ton très léger.

Il y aura bien sûr d’autres célébrités comme Miley Cyrus, Shakira Trevor Noah, les actrices de Game of Thrones Sophie Turner et Maisie Williams, Queen Latifah, John Legend, Alicia Keys, Taraji P. Henson et plus encore…

Pour voir chacun des épisodes, vous devez vous abonner à Apple Music, après vous pouvez les visionner sur tous vos appareils ainsi que l’Apple TV, à compter du 8 août.