App de la semaine : Apple vous offre le jeu Échec et mat!

Après Domino Drop, c’est au tour de Échec et mat! développé par BorderLeap de devenir l’App de la semaine. Apple a choisi de mettre en lumière pour les 7 prochains jours mercredi ce jeu d’Échec un peu spécial !

Échec et mat est un jeu qui permet en effet aux joueurs d’affronter ses amis ou des membres de sa famille directement depuis l’application iMessage. Il suffit de lancer une conversation avec une personne, et de sélectionner l’application Échec et mat ! Ensuite, vous appuyez sur « Démarrer la partie » pour commencer la partie. « Vous pouvez jouer plusieurs parties avec d’autres personnes en même temps, et même sur tous vos appareils ! »

Petit conseil ! Apprenez d’abord les règles des Échecs, sinon vous risquez de vous retrouver échec et mat très rapidement. Voilà une solution d’ajouter un peu de compétition à vos conversations, et voir lequel de vos amis sera le meilleur…

› Télécharger Échec et mat! gratuitement sur l’App Store