iFixit : « Charger l’iPhone pendant la nuit ne détériore pas la batterie »

Les propriétaires d’iPhone, ou de smartphone en général, se posent souvent des questions au sujet de la batterie. On entend souvent parler d’une mauvaise autonomie de la batterie de l’iPhone, mais nous aurions tendance à vous dire que tout est relatif. Cela pendant de l’utilisation, des applications plus ou moins gourmandes, ou encore des paramètres activés, comme le Wi-Fi et le Bluetooth.

À titre d’exemple, un utilisateur qui passe du temps sur des jeux aura beaucoup moins d’autonomie qu’un autre qui surfe sur le net ou écoute de la musique.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le rapport du réparateur iFixIt lequel tient à rassurer les utilisateurs sur la manière de recharger son iPhone. Si la batterie est d’origine, vous pouvez le mettre en charge durant la nuit sans affecter la batterie. En revanche, il est déconseillé de le faire si la batterie a été remplacé par une non-officielle, suite à une réparation par exemple. Il suffit que la batterie soit de mauvaise qualité pour qu’une surchauffe arrive au point de prendre feu.

Dans la pratique, vous pouvez donc laisser en charge l’iPhone toute la nuit sans aucun risque particulier (utilisez toujours des chargeurs et câbles certifiés). iFixit dit qu’il y a encore un mythe à dissiper, puisque beaucoup pensent que laisser charger une batterie, même après avoir atteint les 100% peut limiter l’autonomie.

« Avoir un téléphone connecté pendant la nuit ne diminue pas la capacité de la batterie. », explique Kyle Wiens, de iFixIt. Confirmant au passage qu’il n’est question du nombre de cycles de charge.

Un porte-parole d’Anker va plus loin : « En ce qui concerne l’érosion progressive de la durée, il faut comprendre que les batteries de smartphones sont constamment détériorées. Laisser charger un téléphone la nuit ne fera pas une différence dans ce processus de détérioration. »

L’expert d’iFixit explique qu’une batterie pour smartphones a environ 400 cycles de charge au total, ce qui signifie qu’il va commencer à se détériorer au bout d’environ un an et demi. Après avoir passé les 400 cycles de charge, la capacité de la batterie commence à baisser et aura moins d’autonomie. Alors, quand on entend parler d’obsolescence planifiée à propos de l’iPhone, ce n’est pas vraiment le cas puisque tout dépend des cycles de charge, et non d’iOS comme certains ont pu le dire. Si par exemple, vous ne chargez votre iPhone que les 2 ou 3 jours en fonction de votre utilisation, il durera plus longtemps qu’un autre utilisateur qui passe plusieurs heures à jouer, au point de l’obliger à le recharger chaque jour. Ce dernier arrivera plus vite au bout des 400 cycles que le premier.

Pour finir, il faut savoir qu’un cycle correspond à une charge à 100%. Si vous le chargez en plusieurs fois pour atteindre une seule fois les 100%, cela compte quand même comme un seul cycle. Voilà qui devrait rassurer de nombreux propriétaires inquiets à ce sujet.