iPhone 8 : Apple aurait commencé la production en masse

Depuis plusieurs mois maintenant, différentes sources annonçaient des problèmes dans production de certains composants au point de retarder la sortie de l’iPhone 8.

À en croire OnLeaks, les fournisseurs Foxconn et Pegatron auraient enfin trouvé des solutions leur permettant de lancer la production de masse. Sachant que l’iPhone 8 sera officiellement dévoilé en septembre lors de la keynote Apple, le laps de temps entre aujourd’hui et la conférence est assez court. De fait, on peut s’attendre à ce que les stocks d’iPhone 8 soient plus que limités.

En tenant compte de ce paramètre, il va être très difficile de se procurer un iPhone 8 au lancement des pré-commandes peu après la keynote. Les fidèles de la marque vont devoir se lever tôt et valider leur panier le plus rapidement possible. Pour information, il se dit que la keynote Apple pourrait se tenir entre le 6 et 7 septembre, et les pré-commandes devraient suivre la semaine qui suit.