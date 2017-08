Apple publie trois nouvelles publicités avec The Rock en vedette

La collaboration entre Apple et The Rock, Dwayne Johnson, continue avec trois nouvelles publicités. Après le court-métrage « The Rock x Siri Dominate the Day » de presque 4 minutes, ce sont aujourd’hui de nouvelles vidéos d’une durée de 15 secondes où l’on retrouve la superstar.

En fait, ces trois nouveaux spots sont prises directement à partir du premier film lesquelles couvrent trois scènes spécifiques. On voit The Rock utilisé l’assistant vocal Siri dans la cuisine, pour un selfie dans l’espace ou encore pour les rappels.

Pour information, la première vidéo avec The Rock diffusée la semaine dernière a déjà été visionnée plus de 13 millions de fois. Le succès est au rendez-vous, et heureusement pour Apple qui a dû engagé pas mal de frais rien pour avoir l’acteur américain.