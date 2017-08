Nouveaux jeux iOS : Tiny Defense 2, Pigeon Wings, Secret Files 2: Puritas Cordis et plus

En ce jeudi 3 août, les studios ont à nouveau répondu à l’appel du jeu en proposant aujourd’hui une flopée de nouveaux titres. Parmi les nouveaux jeux iOS du jour, on retrouve Tiny Defense 2, Pigeon Wings, Secret Files 2: Puritas Cordis et plus.

Tiny Defense 2

Tiny Defense 2 : 3,49€

Tiny Defense 2 est un tout nouveau jeu charmant dans la suite du titre original qui a attiré des millions de personnes. Il est maintenant de retour avec un nouveau gameplay amélioré, des graphiques de style dessin animé et des tonnes de nouveaux contenus. Prenez le commandement des forces Minirobot et défendez la planète contre des hordes de machines brutales !

Holy Potatoes! A Weapon Shop?!

Holy Potatoes! A Weapon Shop?! : 5,49€

Demande à tes forgerons patates de fabriquer des armes pour les vendre aux héros qui partent accomplir des quêtes. Tu croiseras le chemin de plus de 70 héros patates, tu créeras plus de 200 armes, tu étendras ton activité sur plus de 20 zones loufoques, tu dirigeras 30 forgerons patates farfelus, tu découvriras 10 héros de la légendaires culture pop… et tu adopteras même un chien patate !

noded

noded : 1,09€

Noded est un jeu de puzzle relaxant avec un objectif simple: replier la forme géométrique pour résoudre les différents défis. Pour ce faire, vous appuyez simplement sur les noeuds connectés et la forme se repliera selon la ligne définie par les noeuds adjacents.

Miracle Merchant

Miracle Merchant : 2,29€

Miracle Merchant est un jeu de cartes où vous devenez l’apprenti d’un alchimiste qui crée des potions pour les aventuriers assoiffés. En mélangeant et en combinant différentes cartes d’ingrédients, vous créez des potions puissantes en fonction des besoins de vos clients.

Bring me Cakes

Bring me Cakes : 3,49€

BRING ME CAKES est un tout nouveau jeu basé sur un célèbre conte pour enfants. Vous incarnez le petit chaperon rouge qui apporte des gâteaux à sa gentille mamie. La mamie vous attend tout le temps du jeu.

Road Warriors

Road Warriors : Gratuit

Rejoins « Road Warriors », la competition de course la plus déjantée de l’univers ! La seule règle est qu’il n’y a PAS DE RÈGLES. Peux-tu aider Cluck à devenir le meilleur chauffard de la galaxie ?

Secret Files 2: Puritas Cordis

Secret Files 2: Puritas Cordis : 5,49€

Éruptions volcaniques, séismes, tsunamis… Le monde semble être au bord du gouffre. S’agit-il d’accidents isolés, des conséquences du réchauffement climatique ou est-ce que le monde est sur le point de disparaître ? Nina Kalenkov et Max se plongent au cœur de ces mystères lorsqu’ils comprennent que toutes ces catastrophes récentes ont en fait été prédites par un prophète du Moyen-Âge. Nina et Max doivent alors voyager autours du monde lorsqu’il devient évident qu’une catastrophe globale est sur le point d’arriver. Puissent des documents perdus à Paris depuis longtemps aider leur enquête ? Ou est-ce que la solution se trouve dans un ancien temple indonésien ? Et quel est l’obscur secret que renferme la société Puritas Cordis ? Une terrifiante course contre le temps s’engage.

Disc Golf To Go

Disc Golf To Go : 4,49€

Disc Golf To Go est un jeu stratégique de golf. Évitez les arbres, les pièges et autres risques lorsque vous planifiez chaque tir.

AirPenguin2

AirPenguin2 : Gratuit

La suite de Air Penguin, avec plus de 40 millions de téléchargements dans le monde ! Contrairement aux autres jeux tactiles qui sont répétitifs et ennuyants, Air Penguin 2 utilise la fonction d’inclinaison pour améliorer le contrôle !

Save Dash

Save Dash : 2,29€

Save Dash est un jeu d’arcade de hardcore. Tout ce que vous devez faire est de sauter dans 18 secteurs différents et sauver une petite créature appelée Dash.

Monoposto

Monoposto : 3,49€

Monoposto est un jeu de course de Formule 1. Participez au championnat complet de la saison 2017. Il y a 20 circuits qui vous attendent.

Pigeon Wings

Pigeon Wings : 2,29€

Un Titan mystérieux de l’aéronautique est en train de détruire East Megalopolis, et le Pigeon est le seul oiseau qui peut l’arrêter.