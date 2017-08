Tim Cook donne quelques indices sur la date de sortie de l’iPhone 8 !

À la question « Quand sera disponible l’iPhone 8 ? », Tim Cook n’a pas donné de réponse précise en répondant au journaliste, hier en marge de la conférence sur les résultats financiers du 3ème trimestre 2017.

Néanmoins, il a parlé d’un chiffre d’affaires situé entre 49 et 52 milliards de dollars pour le prochain trimestre. En faisant le calcul, les analystes conviennent qu’un chiffre d’affaires inférieur à 49 milliards ne serait prévu que si Apple lance ses iPhone 7s et 7s Plus en septembre. Seulement, l’estimation avancée par Tim Cook sous-entend le possible lancement de l’iPhone 8.

Selon les analystes, il est impossible pour Apple d’atteindre 52 milliards de dollars sans démarrer immédiatement la commercialisation de l’iPhone 8, à savoir en septembre. Même si l’estimation de Tim Cook est très large, Apple ne peut pas espérer d’excellents résultats (49 milliards $ minimum) sans l’iPhone 8, qui aurait droit à son lot de nouveautés dans tous les sens du terme.

En revanche, il est très probable que les stocks d’iPhone 8 soient très limités au départ, obligeant de nombreux clients à patienter jusque début 2018.