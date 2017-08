Stronghold Kingdoms Mobile sera disponible sur iOS le 17 août [Trailer]

Le studio Firefly a annoncé la date de sortie de son jeu Stronghold Kingdoms Mobile, qui sera disponible le 17 août sur iPhone et iPad.

Stronghold Kingdoms est un MMO de stratégie en temps réel avec comme thème principal la construction de son propre château médiéval. Le jeu évolue avec le temps et la possibilité de conquérir les châteaux d’autres joueurs, sans jamais oublier de défendre votre propre château !

Il y a deux modes de jeu : militaire et économique, avec ses campagnes et des cartes gratuites. En mode guerre, le jeu se concentre sur les batailles, toujours en présence de fortifications, en raison de l’absence de commandement stratégique des troupes). En mode économique, le jeu est plus axé sur les objectifs économiques, sans négliger l’organisation militaire ou les caractéristiques de terrain comme les bandits et les invasions ou les famines et les pandémies.

Le jeu sera disponible gratuitement le 17 août prochain, avec la présence d’achats in-app pour avancer plus rapidement dans le jeu. Lors de son lancement, Stronghold Kingdoms comprendra toutes les principales fonctionnalités disponibles sur les versions PC et Mac, ainsi que de nouveaux contrôles tactiles.