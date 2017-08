Google Earth passe enfin au 64 bits pour supporter iOS 11

Google aura mis le temps (4 ans), mais Google Earth vient de recevoir sa mise à jour tout spécialement pour le support du 64 bits et d’iOS 11.

Cette version 9 embarque de toutes nouvelles fonctionnalités offrant à l’utilisateur des expériences interactives et inédites dans Google Earth. Il y a notamment des fiches d’informations qui permettent d’en apprendre plus sur un lieu en particulier. Il est aussi possible d’utiliser le nouveau bouton 3D ou d’incliner la carte avec deux doigts pour voir le monde en 3D.

Et comme si cela ne suffisait pas, Google vous invite dans une voyage à la découverte de lieux au hasard. Notez également qu’une fonction carte postale permet de prendre de clicher avant de les partager à vos proches.

› Télécharger Google Earth gratuitement sur l’App Store