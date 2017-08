Apple Pay bientôt disponible au Danemark, en Finlande et en Suède

À la fin de la conférence financière au 3e trimestre 2017, Luca Maestri a officiellement annoncé l’arrivée d’Apple Pay dans de nouveaux pays.

Plus précisément, le directeur financier d’Apple a annoncé qu’Apple Pay arrivera dans les Emirats Arabes Unis, en Suède, au Danemark et en Finlande plus tard cette année. Aucun autre détail n’a été donné sur le lancement, mais il est clair qu’Apple a l’intention de proposer son système de paiement son contact dans la plupart des pays.

Luca nous apprend également qu’Apple Pay est en pleine croissance et représente désormais 90% de toutes les transactions dans le monde mobile, avec un énorme succès non seulement aux États-Unis, mais aussi à l’étranger : « Apple Pay est de loin le premier service de paiement NFC sur les appareils mobiles, avec près de 90% de toutes les transactions mondiales. À l’heure actuelle, ce service est très fort sur les marchés internationaux, où Apple Pay a augmenté plus rapidement que les États-Unis. Le 3/4 des transactions sont effectuées en dehors des Etats-Unis ».