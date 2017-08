iPhone 8 Transparent Edition : un nouveau concept tout en transparence ! [Vidéo]

S’il n’est pas rare de voir de jolis concepts d’iPhone 8, le site Curved nous invite aujourd’hui dans un autre monde où le futur iPhone des 10 ans aurait droit à une belle robe transparente à la manière du « iMac G3 ».

Ce concept a été imaginé par le célèbre YouTuber JerryRigEverything, lequel avait déjà proposer le même rendu sur un Galaxy S8 et un LG G6. Cela n’a pas échappé aux concepteurs de Curved qui ont porté cette même idée sur l’iPhone 8, de sorte à laisser entrevoir ses entrailles.

L’aspect général est vraiment très réussi, mais pas sûr qu’un tel iPhone rencontre le même succès qu’un iPhone 7 noir de jais, dont la finition brillante a été très prisée au point de créer des ruptures dans les premières heures de son lancement.

Au niveau du design, on retrouve la même chose que dans les précédents concepts, lesquels se sont tous basés sur les rumeurs les plus fiables dans la plupart des cas. Autant au niveau de l’écran OLED bord à bord, que le double capteur photo vertical, en passant par le bouton d’allumage plus long, tout y est…ou presque.

Si cet iPhone 8 Transparent Edition est fort intéressant, ne comptez pas sur Apple pour proposer une telle finition.