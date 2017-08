iOS 10 est désormais installé sur 87% des appareils iOS

Apple a mis à jour les données sur la diffusion d’iOS 10, qui est maintenant installé sur 87% des appareils iOS en circulation à travers le monde.

Il s’agit d’un pourcentage très élevé, si on le compare à la diffusion des versions Android les plus récentes : 11% pour Android Nougat, et 31,8% pour Android Marshmallow.

Les données mises à jour le 28 juillet 2017 montrent également qu’iOS 9 représente encore 10% des appareils et 3% pour les plus anciennes versions d’iOS. Pour l’heure, iOS 11 n’est pas encore de place dans ce camembert, mais ce sera le cas quelques mois après sa sortie publique qui aura lieu cet automne, en même temps que l’iPhone 8.

Avec toutes les nouveautés embarquées dans iOS 11, il est fort probable que les utilisateurs n’hésitent pas longtemps avant de l’installer sur leur appareil, d’autant qu’il y aura des fonctionnalités liées à la réalité augmentée (ARKit).