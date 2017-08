TestFlight : Apple permet maintenant d’inviter jusqu’à 10.000 bêta-testeurs

Apple a annoncé l’extension du nombre d’utilisateurs qui peuvent être ajoutés dans TestFlight en tant que bêta-testeur d’applications avant leur publication sur l’App Store.

Depuis 2015, les développeurs peuvent ajouter jusqu’à 2.000 utilisateurs dans TestFlight, mais le nombre est désormais passé à 10.000 en vue d’aider les développeurs à avoir plus de retours de bugs éventuels.

Plus il y a de testeurs, plus il est facile pour les développeurs d’identifier les problèmes, et d’en corriger le maximum avant de soumettre leur mise à jour ou leur application à Apple. Le but est évidemment d’éviter les commentaires négatifs sur l’App Store suite à une mise à niveau remplie de bugs.

Notez que les versions bêtas d’application sont valables 90 jours, et que les bêta-testeurs peuvent tester simultanément les différentes versions d’une même application.

› Télécharger TestFlight gratuitement sur l’App Store