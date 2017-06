Apple publie 3 nouvelles vidéos pour sa série « How to shoot on iPhone 7 »

La série « How to shoot on iPhone 7 » s’étoffe aujourd-hui de trois nouvelles vidéos qui ont pour but de vous apprendre à capturer les meilleures photos depuis l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus.

Au total, ce sont pas moins d’une vingtaine de vidéos qui comprennent de petits tutoriels visant à donner aux utilisateurs des conseils pour bien prendre en main toutes les fonctions de l’APN. Ici, il est question de moments intimes, du réglage de la fonction HDR, du mode Portrait ou encore de la gestion du contre-jour.

Ces vidéos d’environ 16 secondes permettent aux plus novices de comprendre comment appréhender toutes les caractéristiques de l’appareil de leur iPhone 7 (Plus). Cela peut d’avérer utile si vous venez d’en acquérir un. Dans les vidéos publiées récemment, Apple fait également référence au mode panoramique, au ralenti, au mode accéléré, et entre autres.