Halide, une app photo complète créée par des anciens d’Apple et Twitter

Un ancien designer d’Apple s’est associé à un ancien ingénieur Twitter pour créer Halide, une nouvelle application photo très bien pensée pour iPhone.

L’objectif d’Halide est d’offrir une variété d’outils haut de gamme pour prendre de beaux clichés, depuis une interface simple et intuitive. Les systèmes de contrôle sont basés sur le geste, et conçus de façon à être rapide et facile à apprendre, tentant de reproduire l’expérience tactile d’un grand SLR.

Halide a été conçu en gardant à l’esprit l’expérience utilisateur en premier lieu, grâce à une série de solutions conçues spécialement à cet effet et adressée en particulier à ceux qui ont une certaine connaissance de la photographie. Cependant, il y a un mode automatique qui vous permet d’utiliser les fonctions les plus importantes de l’application accessibles aux novices en photographie.

Halide vous permet de modifier les valeurs spécifiques telles que la mise au point manuelle, l’ISO, la balance des blancs et la vitesse d’obturation. L’application comprend également des outils professionnels comme les zones de mise au point, l’exposition, l’histogramme détaillé, la grille adaptative et le support du JPG et RAW. Ces fonctions ont été développées à l’aide des plus grands experts en photographie.

Toutes les fonctions sont gérées par des gestes, facile à appréhender. Une autre caractéristique baptisée « vue instantanée » vous permet de laisser vos captures photos sur la gauche ou à droite, de les supprimer ou de les enregistrer en tant que favoris. Grâce à 3D Touch, vous pouvez également voir la dernière photo prise avec Halide.

› Télécharger Halide dans l’App Store : 3,49€