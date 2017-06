Google Hangout peut désormais recevoir et passer des appels téléphoniques

Google a mis à jour son application Google Hangout, l’application vous permet de rester en contact avec vos proches. Envoyez des messages, démarrez des appels vidéo ou vocaux gratuits, et rejoindre une conversation avec une seule ou plusieurs personnes.

Avec cette nouvelle mise à jour, l’utilisateur peut désormais recevoir et passer des appels téléphoniques via l’appli téléphonique native de leur appareil. Pour activer/désactiver cette fonctionnalité, sélectionnez > Paramètres et configurez l’option > Répondre sur écran verrouillé.

De plus, cette version résout le problème lié au zoom par pincement d’une photo dans l’aperçu ainsi que des plantages des appels vidéo.

> Télécharger Google Hangout dans l’App Store.