Facebook prévoirait de sortir une nouvelle app « Talk » spécialement pour les jeunes

Facebook a ajouté des fonctionnalités Snapchat-like à ses applications mobiles au cours des derniers mois, mais de nouveaux rapports indiquent maintenant qu’une autre application pourrait aider à faire de Facebook le service préféré des adolescents.

Facebook reste de loin le réseau social le plus utilisé, mais les données disent aussi que parmi les plus jeunes ont des préférences pour d’autres plates-formes. Pour cette raison, Facebook envisage de créer une application spécialement conçue pour les adolescents, baptisée « Talk ».

Un code de conversation a été identifié au sein de la principale application Facebook pour iOS et semble être dirigé vers les jeunes. Il s’agit d’une application de messagerie qui contient une variété de fonctions et caractéristiques que beaucoup de jeunes aiment. L’objectif est d’attirer les jeunes utilisateurs Snapchat, qui est aujourd’hui leur plate-forme sociale préférée.

Cette app Talk disposerait des fonctions intéressantes telles que les contrôles parentaux, des outils créatifs, des effets fun pour les photos et des jeux, entre autres.

Facebook possède déjà certains des services de communication les plus populaires disponibles sur mobiles, comme Instagram et WhatsApp, en plus de nombreuses autres applications. En dépit de toutes ces applications, Facebook a encore du mal à atteindre la base de données déjà établie et bien étendue de Snapchat.

Maintenant, la question est de savoir si les plus jeunes seront prêts à changer leurs habitues pour l’app Talk. La réponse se fera encore attendre. L’app Talk n’est pas encore une application officielle mais juste un bout de code en fuite. Nous verrons prochainement si Facebook compte la rendre officielle.