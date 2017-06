Skype obtient une refonte majeure avec des fonctionnalités Snapchat

Microsoft a dévoilé une refonte majeure pour son application de vidéoconférence Skype. Réécrite de zéro pour l’occasion, la société affirme que la nouvelle application améliore considérablement les façons dont vous pouvez partager des moments avec vos amis et famille.

Les premières réactions de cette nouvelle conception soulignent que l’interface a une style très ressemblant à Snapchat. Les conversations de groupe sont plus animées, expressives et personnalisées, et il y a une nouvelle section sur les Stories qui vous permet de partager une photo ou une vidéo.

Les points forts peuvent être décorés avec des emojis et des textes, et ils restent disponibles pendant une semaine complète au lieu des 24 heures habituellement. Ils peuvent être consultés par toute personne qui vous suit sur Skype, ou vous pouvez choisir d’envoyer vos meilleurs moments à un groupe ou à un utilisateur spécifique.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent des réactions similaires à Facebook aux faits saillants et aux conversations, aux superpositions de chat vidéo pour les emojis, au texte, aux autocollants et aux photos, et à l’ajout d’un assistant intelligent Cortana. Skype ajoute également les robots de Bing, Expedia, YouTube et autres.

La mise à jour de Skype est déjà disponible sur Android, sur iOS au cours des prochaines semaines, et idem pour Mac et Windows dans les prochains mois.

› Télécharger Skype pour iPhone gratuitement sur l’App Store

› Télécharger Skype pour iPad gratuitement sur l’App Store