JailbreakersUnite : une nouvelle conférence tournée vers le jailbreak

Suite l’absence de la WWJC qui n’aura visiblement pas lieu en 2017, une autre conférence organisée Andy Hoff et baptisée « JailbreakersUnite » sera le nouveau rendez-vous la communauté jailbreak.

L’évènement se déroulera du 22 au 23 juillet au Fat Cat Fab Lab Maker Space à Greenwich Village, à New York. Plusieurs conférenciers partageront leurs informations précieuses concernant le développement du jailbreak et les tweaks. Les participants auront l’opportunité de rencontrer en face à face les membres de la communauté jailbreak, permettant ainsi d’en apprendre davantage sur le jailbreak et comment cela fonctionne en arrière-plan, selon informations dévoilées sur Reddit.

D’après le calendrier de la conférence, on sait qui interviendra et sur quels sujets :

William Vabrinskas – Le gestionnaire de la source ModMyi

ClevrPwn – Un chercheur en sécurité impliqué profondément dans la communauté jailbreak

Logan O’Connell – Un développeur de jailbreak derrière des tweaks populaires comme Falcon

Matt Clarke – Le développeur derrière Extender et divers autres ajustements jailbreak

Entre autres

Pour l’heure, il s’agit d’une première liste en raison de la jeunesse de la conférence qui est la première, mais il est fort probable que celle-ci s’allonge dans les prochaines semaines.

Si vous voulez assister à la conférence, sachez que le billet d’entrée est à 15$ depuis le site officiel de JailbreakersUnite. encore faut-il résider non loin du lieu de la conférence.

Peut-être que ce sera l’occasion d’en savoir plus sur le jailbreak iOS 10.3.1 à iOS 10.3.3.3, car aujourd’hui la team PanGu n’a toujours pas relâcher son outil de jailbreak pour iOS 10.3.1. Il n’est d’ailleurs pas prévu que PanGu soit à la JailbreakersUnite.