Et maintenant des autocollants avec la mise à jour de l’app WWDC

Depuis sa mise à jour, l’application WWDC d’Apple propose non seulement tout le nécessaire pour les développeurs qui assisteront à la conférence et aux ateliers, mais elle s’offre également un joli pack d’autocollants pour les iMessages.

Ainsi, on se rendant dans l’app Messages, vous pouvez consulter la liste des autocollants depuis la liste accessible sur l’onglet App Store en sélectionnant ensuite l’app WWDC. Appuyez sur la petite flèche en bas à droite de l’écran grâce à laquelle vous verrez tous les autocollants en pleine page, ce qui sera plus facile pour faire votre choix avant l’envoi.

Parmi les autocollants, on a un vieux Macintosh, l’ancien logo coloré d’Apple, le fameux Hello, la fusée, le logo Swift, le pouce levé et bien d’autres qui rappellent clairement le monde de la firme californienne.

Et pour donner un peu plus de style à vos autocollants, rien ne vous empêche de faire comme dans notre capture d’écran, c’est-à-dire ajouter l’un des effets proposer par l’app : Encre invisible, Discret, Voyant, Impact ou encore des bulles, un feu d’artifices et autres.

› Télécharger WWDC gratuitement dans l’App Store