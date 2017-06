iPhone 8 : Sony donne la priorité à Apple pour la production des modules photo

À l’approche de la production de masse de l’iPhone 8, et peut-être des iPhone 7s et 7s Plus, Apple va devoir beaucoup compter sur ses fournisseurs et leurs capacités de production pour éviter la pénurie des futurs iPhone au but d’une heure.

DigiTimes explique que Sony aurait mis sur la pile du haut, les importantes commandes de modules photo qui équiperont ses iPhone de 2017. Sony fournit depuis longtemps le géant californien et compte bien la garder encore pour longtemps. C’est pourquoi, la firme japonaise aurait mis en stand-by les commandes des autres fabricants de smartphones, tels que Huawei, Oppo et Vivo.

Le site nous apprend également que face à cette priorité donnée à Apple, les fabricants HTC ou encore Asustek Computer n’ont pas eu d’autres choix que de se fournir chez Samsung et OmniVision.

Et sans doute qu’Apple a dû mettre la pression à Sony pour être certaine d’avoir suffisamment d’APN pour ses iPhone. Reste maintenant à savoir de quoi seront fait ses modules photo…