La bataille juridique d’Apple et Qualcomm profiterait à Intel et ses puces 4G pour iPhone 8

Depuis plusieurs semaines, Apple et Qualcomm mènent un combat sans relâche l’un contre l’autre pour des raisons liées aux royalties de brevets.

Face à une telle hargne de Qualcomm, Apple songe réellement de se débarrasser de son fournisseur, ce qui d’après DigiTimes profiterait à Intel. Il semblerait que la firme de Cupertino aient augmenté considérablement ses commandes de puces 4G Intel pour ses iPhone 8, iPhone 7s et 7s Plus. Qualcomm n’aurait alors plus la part belle de 70% (iPhone 7) provoquant au passage une baisse importante de son Chiffre d’Affaires.

DigiTimes note au passage : « lorsqu’Apple a ajouté Intel à sa chaîne d’approvisionnement en puce de base, le prix de la solution de Qualcomm était d’environ 23 $ et d’environ 15 $ chez Intel. Le prix d’Intel était inférieur en raison de la performance inférieure. »

Il faut comprendre par là que les puces d’Intel ne son pas aussi performantes que celle de Qualcomm. Si Apple confie plus de 70% de la production de puce 4G, espérons que cela ne sera pas au détriment des clients et que les puces embarquées ne seront en mesure d’offrir de réelles performances à tous les niveaux.