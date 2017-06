Nouveaux jeux iOS : Crazy Taxi Gazillionaire, Predynastic Egypt, Monstergotchi et plus

En ce jeudi 1 juin, les éditeurs de jeux se sont une nouvelle fois montré très productifs en sortant plusieurs jeux sympas sur l’App Store. Nous en avons sélectionné quelques-uns qui devraient vous plaire. Parmi les nouveautés aujourd’hui, on note l’arrivée de Crazy Taxi Gazillionaire, Predynastic Egypt, Monstergotchi et plus.

Crazy Taxi Gazillionaire

Crazy Taxi Gazillionaire : Gratuit

C’est l’heure des soussous dans la popoooche ! Prenez la tête de votre propre empire Crazy Taxi. Prestige Mega Corp, une compagnie de co-voiturage sans scrupule, escroque vos chauffeurs pour en mettre plein les poches des riches corporatistes. Combattez le système et REPRENEZ la ville ! Avec un taxi, son pilote, et votre rêve de construire votre propre flottille de transport de personnes, devenez plus riche que dans vos rêves les plus fous, et devenez le magnat du taxi !

Predynastic Egypt

Predynastic Egypt : 5,49€

Cette simulation historique de stratégie au tour par tour vous mènera à travers l’histoire de l’Égypte pré-dynastique. Guidez l’humble tribu nomade des Égyptiens à travers toutes les épreuves vers la prospérité et le pouvoir, de 5000 avant J.-C. jusqu’à l’unification de la Basse et Haute-Égypte.

Draw a line adventure

Draw a line adventure : 3,49€

Il s’agit d’un jeu de plate-forme classique ridicule et frais. A travers ses 36 niveaux de plus en plus difficile, vous devez attraper toutes les pièces en un temps limité.

Epic Little War Game

Epic Little War Game : 7,99€

Le dernier de la série des jeux de guerre stratégiques aux 3,5 millions de livres offre un énorme éventail de défis qui pousseront vos tactiques de combat à la limite et au-delà. Avec son énorme mode de jeu unique, des escarmouches en ligne de un à six joueurs et des gazillions de cartes à dominer (sans parler d’un générateur de carte aléatoire), Epic Little War Game relève la barre des jeux de stratégie.

SUP Multiplayer Racing

SUP Multiplayer Racing : Gratuit

Éjecte tes rivaux, saute, fonce et atteint la ligne d’arrivée en un seul morceau !

Level 24

Level 24 : 1,09€

Level 24 est un nouveau jeu de puzzle addictif ! Faites glisser et associez les carreaux pour développer votre civilisation.

Monstergotchi

Monstergotchi : Gratuit

Découvre un monde fantastique peuplé d’hybrides mi-arbres, mi-loups et mi-oiseaux prêts à en découdre avec le terrible sorcier Zaralor ! Crée ton propre avatar en combinant différents morceaux de monstres et récupère des cristaux de pouvoir dans cinq chapitres truffés de contenus variés. Améliore et renforce ton personnage pour affronter d’autres joueurs dans l’arène, un système de classement offrant des récompenses quotidiennes.

YANKAI’S PEAK.

YANKAI’S PEAK. : 2,29€ (prix de lancement)

Un jeu de puzzle coloré de PYRAMID-pushing.

Oh…Sir! The Hollywood Roast

Oh…Sir! The Hollywood Roast : 3,49€

Les garçons sont de retour, et ils ont l’air meilleurs que jamais ! Oh … Monsieur! Le rôti d’Hollywood est un tout nouveau spin-off pour du hit indie surprise de 2016, Oh … Monsieur! The Insult Simulator. Des icônes de culture pop légèrement différente et un interlocuteur verbal avec d’autres élitistes hollywoodiens en utilisant un système de combat profond.

The Night Shift

The Night Shift : 1,09€

Night Shift est un jeu de tir d’arcade. Incarnez un commis dépanneur mécontent, Nigel, dans le pire jour (et peut-être la dernière nuit) de sa vie.

Stolen Thunder

Stolen Thunder : 1,09€

STOLEN THUNDER est un jeu d’action-puzzle-aventure avec un style unique et unique dans le monde. Prenez le contrôle avec des gestes de glissement simples et résolvez des casse-têtes complexes dans un monde abstrait.

Blocky Pirates

Blocky Pirates : Gratuit

Mille sabords ! Entrez dans un monde maudit rempli d’action, d’aventures et d’humour. Découvrez des pirates, des squelettes et de monstrueuses créatures marines, découvrez de l’or et un trésor légendaire, tout en évitant les pièges et les dangers mortels dans un inoubliable jeu de cape et d’épée.

Castleparts

Castleparts : 3,49€

Placez stratégiquement vos murs et tirez sur les points faibles de votre adversaire. Défendez vos murs ou écraser ceux de vos ennemis.