Apple et Tesla tentent de convaincre Donald Trump de rester dans l’Accord de Paris

Les émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique, voilà des sujets qui touchent de près Apple et Tesla, comme beaucoup d’autres entreprises…mais Donald Trump ne semblent pas s’en inquiéter. Le Président américain a fait savoir qu’il prendre une décision ce jeudi à 15h sur le retrait ou non des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat.

Seulement, Donald Trump semblerait avoir déjà pris sa décision d’après Bloomberg et le New York Times, celle de ne pas suivre cet Accord de Paris. De fait, Tim Cook a pris contact avec la Maison Blanche pour tenter de faire changer d’avis le Président.

Pour mémoire, Trump a réitéré récemment son souhait de rouvrir les mines et permettre à tous les mineurs de reprendre le travail. Bien entendu, cette annonce va à l’encontre de l’Accord de Paris pour des raisons liées au climat. Donald Trump estime en effet que cet accord, déjà conclu par 195 pays dont les États-Unis au temps de Barack Obama, n’est pas favorable à son pays et à ses emplois. C’est la raison pour laquelle sa décision serait négative.

Elon Musk, PDG de Tesla, a également fait savoir depuis son compte Twitter que Trump devrait respecter cet Accord de Paris. Dans le cas contraire, il précise qu’il n’aura plus sa place au Conseil de la Maison Blanche : « Don’t know which way Paris will go, but I’ve done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain. »

Pour Apple, le sujet est très important, et la firme le prouve chaque année à travers ses différents établissements lesquels sont alimentés aujourd’hui à 96% par des énergies renouvelables, en plus des 100% pour ses data centers.

Pour finir, Apple, Tesla, Google, Microsoft et une vingtaine d’autres entreprises ont prévu de signer une lettre ouverte pour tenter de faire plier Donald Trump, qui sera ensuite publiée dans le New York Times et le Wall Street Journal. Pas sûr que cela suffise à renverser la vapeur, mais qui ne tente rien n’a rien…