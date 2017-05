Les films encore au cinéma bientôt sur iTunes ?

On croirait rêver et pourtant Business Insider croit savoir qu’Apple serait en pourparlers avec les studios Hollywoodiens pour proposer sur iTunes des films encore au cinéma.

Si ces films venaient à arriver dans votre salon, il faudra en revanche mettre vraiment la main à la poche, car on n’est loin des 10€ d’une place de ciné. Le prix reste encore à négocier mais il semblerait qu’il se situe entre les 30 à 50 dollars. À ce tarif, vous aurez droit de visionner le dernier film de votre acteur préféré depuis le fond de votre canapé…mais à quel prix !

L’idée n’est pas anodine puisque cela permettrait de couper un peu l’herbe aux sites de streaming illégaux qui proposent des films aussi en téléchargement, alors même qu’ils sont encore en salle. C’est notamment le cas du service Screening Room conçu par Sean Parker, le créateur de Napster, depuis lequel on peut streamer des films toujours disponibles dans les cinémas.

Seulement, les utilisateurs ont tendance à se tourner vers des solutions qu’ils connaissent, et ça les studios Hollywoodiens en sont bien conscients. C’est pourquoi, l’iTunes Store serait la plate-forme idéale pour proposer un tel service, d’autant plus qu’il compte des millions de clients, et tout autant de potentielles ventes.

Bien que le projet soit plus qu’intéressant, il reste encore à Apple et aux studios de trouver des accords sur les diffusions possibles, et sur le ou les prix envisagés pour le client final.