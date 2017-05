PokéLand, le nouveau jeu de combats PvP de Nintendo en préparation !

Après le très réputé Pokémon GO, et plus récemment son Pokémon : Magicarpe Jump, Nintendo a prévu de créer plus d’interactions entre les joueurs grâce à son nouveau jeu baptisé PokéLand actuellement en phase de test alpha au Japon pour les 10 000 premiers utilisateurs sur Android.

Dans une récente interview, Mathieu de Fayet, le vice-président des partenariats stratégiques de Niantic a déclaré que « Pokémon GO a besoin de créer l’interaction sociale entre les acteurs », ce qui suggère l’intégration possible des batailles PvP dans un proche avenir. Il a également parlé de la priorité pour les futures mises à jour de Pokémon GO lequel pourrait recevoir de nouveaux Pokémon légendaires. Les nouvelles fonctionnalités sont prévues pour cet été, bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle.

Pour en revenir à Pokéland, ce jeu permettra aux joueurs de combattre l’un contre l’autre de style « rumble » depuis de petites îles. Seulement, Nintendo ne donne aucune date de sortie officielle ni sur Android, ni même sur iOS.