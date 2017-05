De nouveaux iPad et Mac en fuite juste avant la WWDC 2017 !

Dans la famille Rumeurs, je veux de nouveaux iPad et Mac ! Eh bien, il semblerait que la demande ne soit pas totalement ridicule puisque nos confrères de Consomac ont dévoilé un document où Apple demande des autorisations l’Eurasian Economic Commission.

On constate d’ailleurs que les demandes concernent le marché russe mais rien ne dit que les nouvelles machines ne verront le jour que dans le pays de Poutine. Au total, ce sont pas moins de cinq références de Mac : A1289, A1347, A1418, A1419 et A1481 – et – 4 autres concernant l’iPad : A1671, A1709, A1670 et A1701. Dans les deux cas, aucune de ces références ne s’accompagnent d’éventuels détails sur les futurs dispositifs pommés. On peut également noter l’autre référence A1843 qui est un clavier sans fil.

Si cette fuite est authentique alors peut-être qu’Apple présentera de nouveaux MacBook, MacBook Pro et pourquoi pas un nouveau MacBook Air (peu de chance), aux côtés d’un nouvel iPad Pro de 12,9″ et un iPad Pro de 10,5″.

Le meilleur moyen de le savoir est d’être au rendez-vous le 5 juin prochain dès 19h (heure française) pour la conférence de lancement de la WWDC 2017.