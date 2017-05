RED Boost : une offre de 30Go au lieu de 1Go pour seulement 10€ !

SFR RED lance une nouvelle offre RED Boost de 30Go en 4G au lieu de 1Go habituellement pour le prix dérisoire de 10€/mois sans aucun engagement.

Le forfait dispose des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes, SMS/MMS en France, et d’une limite de 30Go de data (hors forfait au-delà : 2€ tous les 100 Mo, 4 recharges maximum, puis usage internet bloqué). L’offre est valable jusqu’au 12 juin, mais le prix de 10€/mois est à vie tant que vous gardez le forfait. Les abonnés ont également accès au SFR Wifi et à l’usage du modem.

› Accéder à l’offre