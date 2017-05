Apple annonce l’arrivée de « Carpool Karaoke » le 8 août sur Apple Music

Après des semaines de flou, Eddy Cue a enfin annoncé depuis son compte Twitter le lancement de « Carpool Karaoke » pour le 8 août prochain sur Apple Music.

L’émission connait déjà un très grand succès, et ce n’est pas sans la participation de son producteur et animateur James Corden (The Late Late Show), lequel assure le show en présence de stars. Ils partagent des moments en musique, parfois même des anecdotes, le tout en chanson et dans une voiture en train de rouler.

Cependant, James ne sera pas toujours là puisque cette version pour Apple Music permettra aux artistes de passer du temps ensemble dans les mêmes conditions mais sans l’animateur. On pourra tout de même le retrouver de temps à autres, comme avec Will Smith ou encore LeBron James pour commencer. Sinon, les abonnés d’Apple Music pourront y voir Shakira, Trevor Noah, Noah, Billy Ray, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys and Taraji P. Henson, entre autres.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend dès le 8 août sur Apple Music (abonnement obligatoire) :