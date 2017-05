Apple met à jour son application WWDC pour la conférence début juin

À l’approche de la conférence développeurs, Apple propose une mise à niveau de son application WWDC laquelle passe en version 6. Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont à l’ordre du jour, à commencer par la nouvelle icône, puis l’ajout d’une liste de lecture des thème en vue, ainsi que l’arrivée d’une carte interactive avec les directions.

L’app WWDC permet également de faire découvrir aux utilisateurs les informations les plus importantes dans le nouvel onglet « Lieu ». Et il est maintenant possible d’accéder à toutes les fonctions de l’application sans connexion.

Pour rappel, la conférence WWDC aura lieu le 5 juin prochain durant laquelle Apple présentera toutes les nouveautés d’iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11 et watchOS 4. Possible qu’Apple fasse des annonces autour d’un nouveau iPad Pro de 10,5 pouces, et peut-être même de nouveaux MacBook Pro.

› Télécharger WWDC gratuitement dans l’App Store