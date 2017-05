TouchBar, c’est le prochain tweak jailbreak pour votre iPhone !

Le développeur australien LaughingQuoll présente l’un de ses derniers projets nommé « TouchBar », lequel a pour objectif d’apporter une petite barre de raccourcis en bas de l’écran de l’iPhone.

Son idée était de reprendre en quelque sorte la Touch Bar que l’on a découvert avec les derniers MacBook Pro. Plus simple, cette personnalisation sera proposée prochainement aux utilisateurs d’iPhone jailbreakés. Grâce à ce portage, il espère offrir à ces deniers une toute nouvelle expérience iOS.

Une fois installé, cette « TouchBar » permet d’afficher clairement une petite barre en bas de l’iPhone proposant des raccourcis, un peu à la manière d’Android. Dans sa vidéo, on voit un accès à la luminosité, aux contrôles de la musique, ou encore un accès direct à la dernière application lancée.

TouchBar has been submitted!

Here is a compete demo of what TouchBar is:#jailbreak #cydia #macOS #ios pic.twitter.com/imDqKVnm3M

